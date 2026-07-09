Осужден виновник смертельной аварии на юге Красноярского края

В отношении виновника ДТП возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с лишением водительских прав на 2,5 года. Также он обязан возместить родственникам погибшего компенсацию морального вреда. Приговор вступил в законную силу.