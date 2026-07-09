Осужден виновник смертельной аварии на юге Красноярского края

В Шушенском округе суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в ГУ МДВ Красноярского края.
Напомним, ДТП произошло 22 мая 2024 года на 469 км автодороги Р-257 «Енисей». Установлено, что 21-летний водитель автомобиля Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.
В результате погиб 25-летний пассажир легковушки. Также травмы получил водитель-нарушитель и другой пассажир «Хонды», обоих госпитализировали.
В отношении виновника ДТП возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с лишением водительских прав на 2,5 года. Также он обязан возместить родственникам погибшего компенсацию морального вреда. Приговор вступил в законную силу.