Даты школьных каникул на 2026/2027 учебный год утвердили в России

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещения направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул на следующий учебный год.
Согласно рекомендациям, при обучении по четвертям осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 31 августа 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее девяти дней. Это позволит школьникам полноценно восстановить силы и сохранить высокую учебную активность в течение года.
При этом образовательные организации смогут использовать федеральный календарный учебный график либо разработать собственный на его основе. Ведомство допускает корректировку расписания с учетом региональных особенностей и этнокультурных традиций, передает ТАСС.
Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков от фракции «Справедливая Россия» заявил, что День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку. Он пояснил, что День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом первый день осени по-прежнему останется началом учебного года.