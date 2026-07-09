Даты школьных каникул на 2026/2027 учебный год утвердили в России

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков от фракции «Справедливая Россия» заявил, что День знаний, 1 сентября, нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку. Он пояснил, что День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом первый день осени по-прежнему останется началом учебного года.