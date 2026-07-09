Суд над экс-министром финансов Дона внезапно закрыли из-за гостайны

В Кировском районном суде Ростова‑на‑Дону идут заседания по делу бывшего министра финансов региона Лилии Федотовой. Очередное слушание прошло 8 июля.
В ходе заседания к процессу по видео‑конференц‑связи подключили свидетеля из Останкинского районного суда, однако журналистам не удалось услышать его показания, сообщают СМИ.
На старте слушания гособвинитель заявил ходатайство о закрытии части заседания для прессы. Прокурор обосновал просьбу тем, что сведения, которые может озвучить свидетель, относятся к охраняемой законом информации — в соответствии с законом о Счётной палате РФ от 2013 года они могут носить конфиденциальный характер. Представитель обвинения попросил удалить представителей СМИ из зала на время допроса аудитора. Защитник экс‑чиновницы позицию прокурора поддержал. Суд удовлетворил ходатайство, и журналистов попросили покинуть зал.
Это не первый случай, когда прессу не допускают к части слушаний по делу Федотовой: причиной каждый раз становятся сведения ограниченного доступа, всплывающие при допросе свидетелей.
Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. Следствие полагает, что в период работы министром она привлекала кредиты по завышенной ставке — из‑за этого региональный бюджет понёс ущерб примерно в два миллиарда рублей.