Суд над экс-министром финансов Дона внезапно закрыли из-за гостайны

На старте слушания гособвинитель заявил ходатайство о закрытии части заседания для прессы. Прокурор обосновал просьбу тем, что сведения, которые может озвучить свидетель, относятся к охраняемой законом информации — в соответствии с законом о Счётной палате РФ от 2013 года они могут носить конфиденциальный характер. Представитель обвинения попросил удалить представителей СМИ из зала на время допроса аудитора. Защитник экс‑чиновницы позицию прокурора поддержал. Суд удовлетворил ходатайство, и журналистов попросили покинуть зал.