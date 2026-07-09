Росимущество снова выставило на торги историческое здание профтехучилища в Перми

Стоит отметить, что в 2025 году здание стало предметом судебного спора. Краевые власти требовали обязать Росимущество вернуть учебный корпус и земельный участок под ним из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания. Росимущество, в свою очередь, выставило его на торги с начальной ценой 96,3 млн руб.