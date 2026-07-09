Доцент Иванова-Швец: Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

В 2027 году в России проиндексируют все виды пенсий, но сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она уточнила, что речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военнослужащих и для работающих граждан.
— Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, размеры зависят от вида пенсии. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, — подчеркнула специалист.
По словам Ивановой-Швец, привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут скорректировать. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, в том числе бывших шахтеров и летчиков, передает РИА Новости.
С 7 июля в России вступил в силу приказ Минтруда, который утверждает новый перечень документов, необходимых для назначения пенсий. Главным изменением стала автоматизация процесса оформления — теперь Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать сведения о трудовом стаже и заработке через Единую цифровую платформу.