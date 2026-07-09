Доцент Иванова-Швец: Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

По словам Ивановой-Швец, привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут скорректировать. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, в том числе бывших шахтеров и летчиков, передает РИА Новости.