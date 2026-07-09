Челябинский ученый назвал причины роста популяции муравьев летом‑2026

В этом году жители Челябинской области заметили, что увеличилось количество муравьев. Они появились даже там, где раньше не было муравейников. В большом количестве снуют рядом с домами, теплицами, деревьями и грядками с урожаем. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе с заслуженным экологом России, автором двух изданий Красной книги Челябинской области и «рыцарем леса» Александром Лагуновым разобрался, почему произошел рост популяции этих насекомых и опасны ли они для человека и сельскохозяйственных культур.