Челябинский ученый назвал причины роста популяции муравьев летом‑2026

В этом году жители Челябинской области заметили, что увеличилось количество муравьев. Они появились даже там, где раньше не было муравейников. В большом количестве снуют рядом с домами, теплицами, деревьями и грядками с урожаем. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе с заслуженным экологом России, автором двух изданий Красной книги Челябинской области и «рыцарем леса» Александром Лагуновым разобрался, почему произошел рост популяции этих насекомых и опасны ли они для человека и сельскохозяйственных культур.
Точно подсчитать количество муравьев и отследить динамику его увеличения, конечно, практически невозможно, потому что их группа очень продвинута эволюционно. Эти насекомые быстро распространяются, так как они способны легко приспосабливаться к различным условиям обитания. Но причины роста популяции муравьев определить можно: в этом году главной из них стали изменения климата.
Была мягкая зима, и муравьи благополучно ее перенесли. Кроме того, весна и лето в последнее время характеризуются теплой погодой, значения которой поднимаются выше привычных. Кажется, в этом году был побит рекорд прошлого года по летним температурам. Так что это все способствует успешному размножению муравьев.
Заслуженный эколог России лично заметил повышенную активность этих насекомых и их неприхотливость в среде обитания. Возле его дома живут два вида муравьев: рыжие лесные и черные садовые из рода Lasius, чьи колонии прекрасно сосуществуют и процветают.
Когда видишь огромную колонию снующих муравьев и испорченный урожай, невольно воспринимаешь этих насекомых как источник опасности. Они действительно могут принести вред зданиям, но так ведет себя только один род муравьев — древоточцы, к которым относится, например, геркулесов муравей.
«Они устраивают свои гнезда в древесине, прогрызая в ней ходы. Однако вначале она должна потерять качество как элемент постройки, то есть подгнить, начать разрушаться. Муравьи только ускоряют этот процесс», — замечает эксперт.
Для людей же муравьи, обитающие в наших краях, абсолютно безопасны. Все, что они могут сделать, — вызвать аллергическую реакцию, степень которой зависит от организма человека. Один из родов, представители которого способны укусить и ужалить человека, — мирмики.
«Это примитивный род, то есть такие муравьи очень маленькие. Помимо жвал (верхних парных челюстей ротового аппарата), которыми они могут повредить кожу, у них есть еще жало, и они его засовывают в кожный покров, выделяя яд, который может вызвать аллергическую реакцию», — рассказывает Александр Лагунов.
Саду муравьи тоже не приносят вреда, даже наоборот. Они хищники, которые питаются насекомыми-вредителями, чем помогают растениям. Действительно, муравьи могут разводить тлю и получать сладкие выделения из плодов, тем самым портя их. Но это их максимальные возможности нанесения вреда саду.
«Единственный настоящий вредитель, обитающий у нас, — фараонов муравей. Это пришелец из Средиземноморья, который селится в жилищах. Семья может обитать сразу на нескольких этажах, перемещаясь по щелям и подпольным пространствам. Эти муравьи поедают продукты и разносят заболевания: они могут переносить на лапках микроорганизмы и споры грибов, от которых хлеб начинает быстрее плесневеть», — объясняет заслуженный эколог России.
Кроме того, если муравьи сильно мешают ухаживать за садом, от них можно легко избавиться. Для этого даже не понадобятся химические средства — все эффективное придумано народом.
«Можно сделать, например, табачный настой из окурков и им опрыскать колонии тлей. Это резко уменьшит их численность, и они даже могут исчезнуть с других растений поблизости, где их разводят. Также можно настой горькой полыни. Кстати, его не любят и комары, которых в этом году тоже очень много», — дает совет кандидат биологических наук.
В общем, муравьев не стоит бояться и тем более злиться на них. Они не наносят большого вреда людям и растениям, а наоборот, спасают от других насекомых, которые стремятся испортить флору. А небольшие потери в виде покусанной клубники можно легко предотвратить натуральными средствами.