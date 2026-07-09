Два трамвайных маршрута в Ростове-на-Дону сохранят по просьбам горожан

В Ростове‑на‑Дону по пожеланиям горожан сохранят трамвайные маршруты № 6 и № 4 — об этом сообщил и. о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов. Комментарий прозвучал в связи с публикацией доработанного Документа планирования регулярных перевозок.