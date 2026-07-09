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Два трамвайных маршрута в Ростове-на-Дону сохранят по просьбам горожан

Об этом рассказал и.о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя опубликованный администрацией Донской столицы доработанный Документ планирования регулярных перевозок.

В Ростове‑на‑Дону по пожеланиям горожан сохранят трамвайные маршруты № 6 и № 4 — об этом сообщил и. о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов. Комментарий прозвучал в связи с публикацией доработанного Документа планирования регулярных перевозок.

Как пояснил Евгений Романцов, в части трамвайного движения учтены обращения жителей: маршрут № 6 останется без изменений, а маршрут № 4 будет сохранён с корректировками.

Для улучшения транспортной доступности жилого комплекса «Культура» оба маршрута будут работать по встречно‑кольцевой схеме. Это позволит надёжнее связать жилые районы с центром города.