Два трамвайных маршрута в Ростове-на-Дону сохранят по просьбам горожан

В Ростове‑на‑Дону по пожеланиям горожан сохранят трамвайные маршруты № 6 и № 4 — об этом сообщил и. о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов. Комментарий прозвучал в связи с публикацией доработанного Документа планирования регулярных перевозок.
Как пояснил Евгений Романцов, в части трамвайного движения учтены обращения жителей: маршрут № 6 останется без изменений, а маршрут № 4 будет сохранён с корректировками.
Для улучшения транспортной доступности жилого комплекса «Культура» оба маршрута будут работать по встречно‑кольцевой схеме. Это позволит надёжнее связать жилые районы с центром города.