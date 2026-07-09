Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края

С начала сезона 98 жителей региона заболели клещевым вирусным энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края, из них 79 — дети. Как рассказали в Роспотребнадзоре, членистоногие ослабили натиск.

Несмотря на это, в нашем регионе регистрируются новые случаи заболевания клещевыми инфекциями. Всего с начала сезона 98 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 74 — боррелиозом, 10 — сибирским клещевым тифом, один — эрлихиозом и еще один — анаплазмозом.

Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше