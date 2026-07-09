За неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края

За прошедшую неделю клещи укусили 651 жителя Красноярского края, из них 79 — дети. Как рассказали в Роспотребнадзоре, членистоногие ослабили натиск.
Несмотря на это, в нашем регионе регистрируются новые случаи заболевания клещевыми инфекциями. Всего с начала сезона 98 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, 74 — боррелиозом, 10 — сибирским клещевым тифом, один — эрлихиозом и еще один — анаплазмозом.
Жителей края призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше