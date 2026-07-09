Юниорская сборная России зажигает в Мюнхене

Стоит напомнить: российские спортсмены выступают в Мюнхене в нейтральном статусе, и от этого эмоции от победы становятся ещё острее — это успех, который держат не флаги, а характер, труд и талант. Для Волгограда эти медали — повод гордиться своими спортсменами, а для самих ребят — отличный трамплин вперёд.