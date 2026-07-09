В Красноярском крае открыли прием заявок на молодежный патриотический слет

Основу программы составят соревнования по шести направлениям: армейской спортивной, огневой, тактической, медицинской, горно-штурмовой и гражданско-патриотической подготовке. Курсанты будут состязаться в стрельбе из винтовки, метании ножей и гранат, оказании первой помощи, ориентировании на местности и других дисциплинах.