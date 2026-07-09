В Красноярском крае открыли прием заявок на молодежный патриотический слет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал прием заявок на молодежный патриотический слет для курсантов военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также юнармейцев.
Мероприятие пройдет со 2 по 5 августа в региональном центре патриотического воспитания «Юнармия» в Емельяновском районе.
Участников ждут несколько дней в полевых условиях с проживанием в палатках, практические занятия по допризывной подготовке, профориентационные встречи и культурная программа.
Подать индивидуальную заявку можно до 19 июля, участие в слете бесплатное, сообщает мэрия.
Основу программы составят соревнования по шести направлениям: армейской спортивной, огневой, тактической, медицинской, горно-штурмовой и гражданско-патриотической подготовке. Курсанты будут состязаться в стрельбе из винтовки, метании ножей и гранат, оказании первой помощи, ориентировании на местности и других дисциплинах.
В слете также примут участие курсанты программы «Оливковые береты», которые более трех месяцев проходили специальную подготовку. Им предстоит пройти испытания на специальной полосе препятствий, где выполнение заданий оценят ветераны специальной военной операции.
Итоги отбора организаторы планируют опубликовать до 23 июля в официальном сообществе молодежного центра «Патриот».
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