Нефтяники присоединились к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности предприятия компании «Роснефть» провели тематические мероприятия, которые объединили сотрудников и их семьи на спортивных турнирах, волонтерских инициативах и познавательных экскурсиях по родным местам.
Праздничные мероприятия прошли по всей стране в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Года единства народов России. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот, уверены нефтяники. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.
В рамках инициатив, приуроченных к празднику, сотрудники компании и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. В Красноярске профсоюз «РН-Ванкор» провел летний фестиваль семейного спорта и творчества, посвященный Дню любви, семьи и верности. Масштабное мероприятие объединило более 500 сотрудников предприятия и их детей.
13 семей из разных городов страны — Красноярска, Омска, Томска, Тюмени и Нефтекамска соревновались в плавании, прыжках в длину, семейной эстафете, а также на силовой станции, выполняя подтягивания, отжимания и упражнения на пресс. Для гостей и болельщиков фестиваля работали спортивные и интерактивные локации — силомер, перетягивание каната, ГТО, футбол, стритбол и флорбол (разновидность хоккея с мячом).
Кроме того, в рамках экологической акции участники мероприятия высадили декоративные кустарники — гортензии. Завершился фестиваль концертом с творческими номерами нефтяников «РН-Ванкор» и их детей.
Одним из ключевых приоритетов «Роснефти» является забота о благополучии сотрудников и членов их семей. На предприятиях компании действуют меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В социальный пакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.
«Роснефть» системно поддерживает многодетные семьи — в Обществах Группы действуют дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты в связи с рождением ребенка. Благодаря корпоративной ипотечной программе на конец 2025 года свои жилищные условия улучшили почти 15 тыс. семей.
Компания уделяет особое внимание медицинскому сопровождению и укреплению здоровья работников и их близких. По итогам 2025 года свыше 300 тыс. работников застраховано по договорам добровольного медицинского страхования. Компания регулярно проводит корпоративную диспансеризацию. Также «Роснефть» совершенствует систему медицинского обеспечения, в том числе внедряет современные технологии для оказания экстренной и плановой медицинской помощи сотрудникам, развивает корпоративный сервис телемедицины на промышленных и удаленных объектах.
Важной частью социальной политики «Роснефти» является поддержка корпоративного волонтерства. Более 108 тыс. работников компании являются участниками программы «Платформа добрых дел». В рамках программы в 2025 году помощь получили свыше 17 тыс. детей. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» для сотрудников Компании и их родных регулярно проводятся различные соревнования и тренировки. В 2025 году в них приняли участие свыше 96 тыс. работников и около 21,5 тыс. членов их семей.