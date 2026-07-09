Нефтяники присоединились к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности

Важной частью социальной политики «Роснефти» является поддержка корпоративного волонтерства. Более 108 тыс. работников компании являются участниками программы «Платформа добрых дел». В рамках программы в 2025 году помощь получили свыше 17 тыс. детей. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» для сотрудников Компании и их родных регулярно проводятся различные соревнования и тренировки. В 2025 году в них приняли участие свыше 96 тыс. работников и около 21,5 тыс. членов их семей.