МТС запустила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ

МТС совместно с министерством экологии Красноярского края запустила пилотный проект по экологическому мониторингу. Цифровая платформа в режиме реального времени отслеживает качество воздуха в Красноярске и с помощью искусственного интеллекта прогнозирует рассеивание загрязняющих веществ, что позволяет оперативно реагировать на возможные риски.
Экомониторинг от МТС объединяет собственные программные сервисы, данные станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в разных районах, а также систем автоматического контроля одного из крупнейших в Красноярске промышленных предприятий. Комплекс круглосуточно, непрерывно и автоматически фиксирует концентрацию газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другие параметры, которые используются для оценки экологической обстановки.
Система отслеживает соблюдение предельно допустимых концентраций, выявляет превышения и автоматически оповещает о рисках, а также формирует отчеты и дашборды для анализа динамики загрязнений. Кроме того, формируется локальный метеопрогноз и модель распространения вредных веществ на 48 часов вперед с учетом трех режимов мощности выбросов.
«В нашем арсенале уже имеется опыт в реализации цифровых решений в сфере экологии. Так, в Нижегородской области действуют подобные системы мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, в Челябинской области работает комплекс видеоэкомониторинга. Сегодня наши цифровые решения могут обеспечить непрерывный контроль практически любых объектов для принятия оперативных мер в случае необходимости. Более того, наша система входит в реестр ИИ-решений Минпромторга России, а лицензия, выданная Росгидрометом, подтверждает экологическую экспертизу», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
«Внедрение таких технологий позволяет совершенствовать систему экологического контроля в регионе. Для нас важно использовать все доступные инструменты, которые помогают оперативно получать информацию о состоянии окружающей среды и принимать необходимые решения. Новый цифровой сервис позволяет не только отслеживать текущую ситуацию, но и прогнозировать возможные риски», — подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
Ранее МТС внедрила в Красноярске «умную» систему выявления стихийных свалок — искусственный интеллект фиксирует нарушения без участия человека, что уже позволило снизить случаи вандализма на площадках ТКО в Октябрьском районе.
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