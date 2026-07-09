МТС запустила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ

«В нашем арсенале уже имеется опыт в реализации цифровых решений в сфере экологии. Так, в Нижегородской области действуют подобные системы мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, в Челябинской области работает комплекс видеоэкомониторинга. Сегодня наши цифровые решения могут обеспечить непрерывный контроль практически любых объектов для принятия оперативных мер в случае необходимости. Более того, наша система входит в реестр ИИ-решений Минпромторга России, а лицензия, выданная Росгидрометом, подтверждает экологическую экспертизу», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.