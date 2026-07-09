Пятый семейный МФЦ Хабаровского края заработал в районе имени Лазо

Семейный многофункциональный центр открыли на базе «Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Работники учреждения помогают с оформлением мер соцподдержки, оказывают психологическую и юридическую помощь, а также дают консультации по выплатам, пособиям и компенсациям. «В семейных многофункциональных центрах реализуется современный комплексный подход к социальному обслуживанию и социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Он включает прием в режиме “одного окна” семей по самым разным проблемам, диагностику ситуации, разработку индивидуальных программ предоставления социальных услуг, консультации различных специалистов, мониторинг эффективности программ помощи, а при необходимости — их улучшение», — отметили в министерстве социальной защиты края. В семейный МФЦ могут обратиться молодые семьи, у которых не ладятся отношения, семьи участников СВО, которым требуется поддержка, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в совете. Специалисты комплексно оценивают ситуацию, определяют объем необходимой помощи и находят индивидуальный подход для каждой семьи.