Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июля

Отключения света в Ростове на 9 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10;
— улица 21-я линия, 2, 8/7;
— улица 23-я линия, 6;
— улица Закруткина, 2/2;
— площадь Свободы, 2/1;
— улица Михаила Пуговкина;
— переулок Сорокина;
— улица Бушнова;
— улица Шолохова-Синявского;
— улица Прокофьева;
— улица Сурикова;
— улица Мусоргского;
— улица Балаева;
— улица Шостаковича;
— переулок Крамского;
— переулок Поленова;
— переулок Третьякова;
— переулок Левитана;
— переулок Хачатуряна;
— садоводческое товарищество «Космос»;
— садоводческое товарищество «Луч»;
— улица Природная;
— улица Верхняя;
— улица Средняя;
— улица Элитная;
— садоводческое товарищество «Темерник».
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новороссийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57, 56.
С 15:00 до 19:00 отключения запланированы в домах по улицам:
— проспект 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.
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