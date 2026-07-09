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Написавшая Путину испанская школьница заявила о желании получить гражданство РФ

Испанская школьница Люсия хочет иметь двойное гражданство.

Источник: Комсомольская правда

Испанская школьница Люсия, которая ранее отправила письмо президенту России Владимиру Путину, выразила желание получить российское гражданство.

«Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — рассказала в интервью РИА Новости.

Люсия подчеркнула, что с самого детства испытывает глубокую симпатию к России, её народу и лидеру. По её словам, заветная мечта для неё — лично встретиться с Владимиром Путиным.

Напомним, в июле 2025 года школьница написала письмо, которое попросила передать российскому президенту. Позже российский посол в Мадриде Юрий Клименко официально принял семью Люсии в главном здании дипломатической миссии. В посольстве отметили, что искреннее обращение девочки не осталось без внимания в Москве.