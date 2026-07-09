Улицу Калараша в Хабаровске частично перекроют до 21 августа

Одну из полос для движения транспорта перекроют на улице Калараша в Хабаровске с 30 июля по 21 августа. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения вводятся из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, которые запланировали в муниципальном предприятии «Водоканал». Специалисты будут работать в районе дома № 2.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, при проведении ремонтных работ будет применяться метод горизонтально-направленного бурения. Благодаря этому полностью перекрывать проезжую часть не придётся, выкопают лишь несколько котлованов для прокладки новых труб. Таким образом неудобства для автомобилистов и пешеходов минимизируют.
На время производства работ по реконструкции коммунальных сетей на участке установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты в соответствии с проектом организации дорожного движения. Безопасность на объекте обеспечат сотрудники «Водоканала». Водителей просят отнестись с пониманием к временным трудностям.
Напомним, что до 13 июля действуют ограничения на движение всех видов транспорта на участке улицы Суворова в Хабаровске. Замена тепловых сетей идёт на отрезке от платной автостоянки по адресу: улица Суворова, 28/1, и до торгового павильона по адресу: улица Суворова, 28а/1. Проезд к дому № 28 по Суворова организован с улицы Герцена.