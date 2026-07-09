Улицу Калараша в Хабаровске частично перекроют до 21 августа

Напомним, что до 13 июля действуют ограничения на движение всех видов транспорта на участке улицы Суворова в Хабаровске. Замена тепловых сетей идёт на отрезке от платной автостоянки по адресу: улица Суворова, 28/1, и до торгового павильона по адресу: улица Суворова, 28а/1. Проезд к дому № 28 по Суворова организован с улицы Герцена.