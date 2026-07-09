В России предлагают ввести семейную туристическую карту для новобрачных

Как пояснила Ким РИА Новости, механизм будет работать по аналогии с «Пушкинской картой»: молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг — в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития РФ.