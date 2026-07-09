В России предлагают ввести семейную туристическую карту для новобрачных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей.
«В настоящее время демографическая ситуация является одной из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны. В этой связи особое значение приобретают меры, направленные на поддержку молодых семей», — сказано в обращении к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Как пояснила Ким РИА Новости, механизм будет работать по аналогии с «Пушкинской картой»: молодоженам предлагается предоставлять целевую карту номиналом 25 тысяч рублей, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг — в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития РФ.
По словам депутата, свадебное путешествие традиционно воспринимается как важный семейный ритуал, символизирующий начало совместной жизни супругов, а поддержка такого путешествия со стороны государства могла бы подчеркнуть общественную значимость института брака и создать для молодых семей положительный эмоциональный опыт.