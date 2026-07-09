Подростковый совет красноярского ТЮЗа ищет новых героев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский ТЮЗ открыл прием заявок в Подростковый совет — мастерскую для школьников от 14 до 17 лет.
Участники будут придумывать театральные события для себя и сверстников, знакомиться с работой театра изнутри и пробовать себя в собственных проектах. Кураторы отмечают, что для отбора важны не оценки и грамоты, а идеи, любопытство и желание что-то менять.
Анкеты принимают до 13 августа. 18 августа организаторы свяжутся с теми, кто пройдет во второй этап. 20 и 21 августа в театре состоятся тренинг-знакомство и интервью, после которых выберут новых участников совета.
Заявку можно найти в соцсетях «Культура 24».