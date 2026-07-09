Дарья Донцова рассказала, как победила рак молочной железы

Писательница и сценаристка Дарья Донцова, у которой более 20 лет назад диагностировали рак молочной железы на поздней стадии, рассказала, что она перенесла более 18 курсов химиотерапии. Также она призвала настраиваться на позитивное мышление, поскольку хороший настрой является залогом успешного выздоровления.
— Я перестала считать эти химии на 18-й, их было больше. Я думаю, что меня спасла глупость с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину, — отметила Донцова в выпуске подкаста блогера Константина Долгова, опубликованного на его YouTube-канале.
Писательница подчеркнула, что именно уверенность в благополучном исходе сыграла существенную роль в ее восстановлении. При этом Донцова назвала свою болезнь даром, поскольку именно в больнице она начала писать книги, чтобы отвлечься от мрачных мыслей.
В июне Дарья Донцова призналась, что в юности столкнулась с бедностью и была вынуждена работать уборщицей, чтобы содержать маленького сына. Она объяснила, что после развода с первым мужем осталась одна с ребенком на руках, а в то время студентов неохотно брали на работу. Но Донцовой удалось устроиться через знакомых.