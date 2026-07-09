Дарья Донцова рассказала, как победила рак молочной железы

— Я перестала считать эти химии на 18-й, их было больше. Я думаю, что меня спасла глупость с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину, — отметила Донцова в выпуске подкаста блогера Константина Долгова, опубликованного на его YouTube-канале.