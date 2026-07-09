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Силы ПВО за ночь уничтожили 73 украинских дрона

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 73 украинских дрона.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 8 июля текущего года до 07.00 мск 9 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

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