Новый туристический магнит Жетысу: чем удивит экопарк «Койтас»

«В детстве мы всегда ходили гулять к речке, чтобы полюбоваться на эти огромные белые камни. Мы играли там в прятки, взбирались на них. С этими камнями связано много местных легенд и историй, говорят, им уже около века. Очень радует, что теперь это место благоустроили по-современному, но сохранили его ландшафт и душу», — делится воспоминаниями жительница Саркана Айзада Бикеткызы.