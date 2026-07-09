Новый туристический магнит Жетысу: чем удивит экопарк «Койтас»

Город Саркан уже успел заявить о себе на областном уровне, став победителем в номинации «Үлгілі аудан орталығы» (образцовый районный центр) в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан». Благоустройство парка «Койтас» стало логическим продолжением этой работы.
Место, где сейчас раскинулся парк «Койтас», исторически значимо для местных жителей. Свое название (в переводе — «овечьи камни») оно получило благодаря огромным природным валунам, лежащим у реки Саркан.
«В детстве мы всегда ходили гулять к речке, чтобы полюбоваться на эти огромные белые камни. Мы играли там в прятки, взбирались на них. С этими камнями связано много местных легенд и историй, говорят, им уже около века. Очень радует, что теперь это место благоустроили по-современному, но сохранили его ландшафт и душу», — делится воспоминаниями жительница Саркана Айзада Бикеткызы.
Начальный этап благоустройства стартовал после образования области Жетысу, а ей четыре года. На территории в 6 гектаров уложили брусчатку на прогулочных дорожках, установили современные системы освещения, скамейки, урны, уютные беседки, фонтан и обновили мост через реку Саркан. Для безопасности посетителей по периметру смонтировали систему видеонаблюдения.
«Особое внимание уделили досугу, в парке появились детские игровые комплексы, воркаут- и скейтборд-площадки, а также небольшой теннисный корт», — рассказали в акимате города Саркана.
Сейчас перед входом в парк уже обустроили набережную «Денсаулық» с пешеходными дорожками протяженностью около километра вдоль русла реки. Центральным объектом для проведения культурно-массовых мероприятий в Койтасе стала сцена с амфитеатром, рассчитанным на 400 посадочных мест.
В рамках программы «Таза Қазақстан» в парке уже высажено более 1 100 деревьев и кустарников, включая сосны, туи и голубые ели. Для их приживаемости и бережного ухода была смонтирована автоматическая система капельного орошения.
Главная фишка парка — его интеграция с нацпарком «Жонгар-Алатау». Здесь устанавливают малые архитектурные формы (их сейчас уже более десятка), изображающие редких представителей местной фауны. Гости парка уже могут увидеть фигуры снежного барса и архара. В планах чиновников — высадка знаменитых яблонь Сиверса, которые считаются прародительницами всех культурных яблонь на планете.
«По сути, у нас получится маленький ботанический сад. Чтобы парком было удобно любоваться, мы создаем три смотровые площадки. Вторая площадка уже служит отличной фотозоной на фоне величественных гор, а к третьей будет вести живописная дорожка в виде змейки. На территории также предусмотрены торговые зоны для бизнеса, но с жестким условием — продажа спиртных напитков здесь полностью запрещена», — подчеркнул аким города Саркана Амантай Орынбеков.
Сейчас разрабатывается проектная документация, согласно которой площадь «Койтаса» планируется увеличить с текущих объемов до 20 гектаров.
Проект расширения включает в себя обустройство прогулочной зоны вдоль берега реки с возможностью катания на лодках, строительство зоны круглогодичного тюбинга с четырьмя трассами и искусственной горкой, создание тематических зон и этноаул.
Создание парка «Койтас» — это только часть стратегии по развитию туризма в регионе. По поручению главы государства в пригородных зонах и райцентрах области Жетысу в общей сложности создается три крупных экопарка суммарной площадью 84 гектара.
Помимо сарканского «Койтаса», в этот список вошли экопарк «Черепаха» в Талдыкоргане площадью 38 га, создаваемый вокруг одноименной горы с охраняемыми петроглифами, и «Черкасай» вблизи города Текели площадью 21 га, который ориентирован на активный семейный отдых.
Предполагается, что все три площадки дадут импульс развитию экологического и культурно-познавательного туризма в регионе. Всего на сегодняшний день в области Жетысу насчитывается 132 парка, сквера и аллеи, и модернизация таких объектов, как «Койтас», превращает их из обычных мест отдыха в полноценные туристические магниты республиканского уровня.
За период с 2023 по 2025 год из государственного бюджета на нужды туристической отрасли было направлено 58,5 млрд тенге, из которых 30,2 млрд пришлись на 2025 год. 2026 год сохраняет набранный темп — выделено еще 30,4 млрд тенге.