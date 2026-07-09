Красноярская мастерская выплатит клиенту 101 тысячу рублей за поломку смартфона при ремонте

Красноярский суд поставил точку в затяжном конфликте между владельцем смартфона и сервисным центром. Владелец мастерской обязан выплатить клиенту больше 101 тысячи рублей. В красноярский сервисный центр житель Ачинска сдал смартфон, потому что он стал слишком быстро разряжаться. Первоначальная диагностика выявила повреждение цепей питания и аккумулятора. Стоимость работ оценили в 5 890 рублей. После ремонта проблема с аккумулятором не исчезла, экран стал светиться зеленым светом, а затем телефон отключился. Сервис отказался признать вину в повреждении дисплея смартфона, заявив о наличии изначальных дефектов. Потребитель направил официальную претензию, которая была отклонена. Независимая экспертиза сторонних специалистов подтвердила правоту владельца гаджета. Дело перешло в суд. Экспертиза, назначенная в ходе разбирательств, заключила, что поломка стала следствием некорректного ремонта в сервисном центре. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора выступили в судебном процессе для защиты потребителя, подтвердив нарушение исполнителем норм соответствующего законодательства. Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу ачинца: 51 640 рублей — возмещение материального ущерба (возврат средств за первичный ремонт, полная стоимость нового дисплейного модуля и оплата диагностики); 10 000 рублей — компенсация морального вреда; 33 765 рублей — штраф за отказ добровольно удовлетворить законные требования покупателя; 5 890 рублей — неустойка за просрочку исполнения обязательств.