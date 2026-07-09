Спор из-за должности директора школы дошел до суда в Туркестанской области

Как сообщается в Telegram-канале «Актуальные новости кассационных судов», кассационный суд по административным делам рассмотрел дело по заявлению истца к управлению образования Туркестанской области о признании незаконным и отмене протокола конкурсной комиссии в части подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности директора государственной школы.
Ранее суд первой инстанции удовлетворил иск, признав протокол конкурсной комиссии незаконным. Апелляционная инстанция отменила это решение и отказала в удовлетворении исковых требований.
По результатам кассационного пересмотра суд пришел к выводу, что при организации и проведении конкурса были допущены существенные нарушения требований законодательства и Правил назначения на должности первых руководителей государственных организаций образования. Эти нарушения не позволяли признать конкурсную процедуру соответствующей принципам законности, открытости и прозрачности.
В частности, вопреки установленным требованиям объявление о проведении конкурса не было опубликовано в официальных аккаунтах государственного органа в социальных сетях, что не обеспечило надлежащего информирования всех потенциальных участников конкурса.
В ходе судебного разбирательства также установлено, что аудио- и видеозапись заседания конкурсной комиссии велись с прерываниями и не охватывали весь процесс проведения конкурса. В материалах дела отсутствовали записи обсуждения членами комиссии результатов оценки кандидатов, выставления баллов и заполнения оценочных листов.
Несмотря на предложение суда представить полную запись заседания, ответчиком был предоставлен лишь фрагмент собеседования с кандидатами, который не позволял проверить соблюдение процедуры принятия решения конкурсной комиссией.
Кассационный суд подчеркнул, что соблюдение установленной законом процедуры проведения конкурса является не формальностью, а обязательной гарантией обеспечения открытости, объективности и справедливости конкурсного отбора. Прозрачность конкурсных процедур, возможность их последующей проверки и неукоснительное соблюдение всех предусмотренных законодательством требований являются необходимыми условиями законности результатов конкурса.
Постановлением кассационного суда постановление апелляционной инстанции отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе. Вместе с тем из резолютивной части решения суда первой инстанции исключено указание об обязанности конкурсной комиссии провести повторный этап собеседования.
Кассационный суд отметил, что выявленные нарушения были допущены с момента объявления конкурса и затронули конкурсную процедуру в целом. При таких обстоятельствах проведение повторного собеседования не могло устранить допущенные нарушения и обеспечить восстановление законности конкурсной процедуры.