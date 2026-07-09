Спор из-за должности директора школы дошел до суда в Туркестанской области

По результатам кассационного пересмотра суд пришел к выводу, что при организации и проведении конкурса были допущены существенные нарушения требований законодательства и Правил назначения на должности первых руководителей государственных организаций образования. Эти нарушения не позволяли признать конкурсную процедуру соответствующей принципам законности, открытости и прозрачности.