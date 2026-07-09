О проблемах с безналичной оплатой в Китае предупредили жителей Приморья

Китай остается одним из самых популярных зарубежных направлений для жителей Дальнего Востока, однако многие путешественники сталкиваются там с проблемами при оплате покупок. Карты международных систем и «Мир» в КНР не работают, а наличные используются все реже. Как подготовиться к поездке и зачем туристам специальные китайские приложения для оплаты, рассказали эксперты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».