Россияне увеличили число звонков и SMS на фоне ограничений интернета

В конце июня представитель ТТК говорил, что в этом году компания увидела аномалию в трафике на своей сети. «По идее, у фиксированных операторов трафик должен был расти, потому что мобильные сети подвергаются все более серьезному воздействию (речь о периодических временных отключениях мобильного интернета в разных регионах. — РБК). Рост должен был быть опережающим, но вышло наоборот. Судя по всему, деятельность, коллег из ГРЧЦ (находится в ведении Роскомнадзора. — РБК) приносит свои плоды. По нашим ощущениям, “наш телевизор просто стал пустоват”, то есть когда не сильно подготовленный пользователь тем или иным способом не может посмотреть то, что он хочет, то он ничего не смотрит», — говорил представитель ТТК. По его словам, изменения с объемами трафика происходят «непредсказуемо»: «Roblox выключили — трафик исчез, Roblox включили — он вернулся за два дня (в декабре 2025 года онлайн-платформа Roblox была официально заблокирована в России, в середине июня доступ был восстановлен, после того как площадка “полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей”, говорили в Минцифры)».