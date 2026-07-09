Россияне увеличили число звонков и SMS на фоне ограничений интернета

Тренд на рост числа звонков и SMS в России стал долгосрочным, следует из данных, предоставленных РБК крупными мобильными операторами:
у «ВымпелКома» (бренд «Билайн») голосовой трафик на сети увеличился на 28,8%, а общий SMS-трафик — на 29,5%. Представитель оператора отметил, что в отдельных регионах, например, в Ростове-на-Дону SMS-трафик увеличился на 182%, в Ставрополе — на 72%, в Ярославле — на 59%, в Волгограде и Краснодаре — на 56%. При этом в ряде годов SMS-трафик снижался, наиболее сильно в Волгограде (-29%), Ижевске (−27%), Иваново (−27%), Краснодаре (−26%), Воронеже (−24%) и Орле (−24%).
в первом полугодии 2026 года у абонентов «Т-Мобайла» (проект Т-Банка) объем исходящих звонков вырос на 65%, а входящих — на 56%, по сравнению с тем же периодом 2025 года, рассказал представитель компании. Число SMS увеличилось на 70%, в основном за счет исходящих сообщений (объем входящих вырос только на 15%, но на них может влиять доходимость push-уведомлений в приложениях и коммерческих рассылок, объяснил он;
у «СберМобайла» (проект «Сбера») в первом полугодии объем входящих звонков увеличился в 1,4 раза, а исходящих — в 1,3 раза, исходящих SMS — в 1,6 раза, входящих — в 1,4 раза, говорит представитель компании;
При этом в «СберМобайле» и «Т-Мобайле» заявили о снижении мобильного интернет-трафика их абонентов в первом полугодии — на 22% и 20%, соответственно. У «ВымпелКома» этот показатель остался на уровне первого полугодия 2025 года, сообщил представитель оператора, оговорившись, что снижение было в ряде городов, например, в Волгограде, Ижевске, Иваново, Краснодаре, Воронеже и нескольких еще.
«ВымпелКом» — один из четырех крупнейших по числу абонентов мобильных операторов в России. По данным на конец сентября 2023 года у него было 44,1 млн абонентов, позже компания перестала раскрывать этот показатель. «Т-Мобайл» и «СберМобайл» — крупнейшие игроки среди виртуальных мобильных операторов (работают под собственным брендом на сетях «реальных» операторов). По итогам 2025-го у «СберМобайла» было более 6,3 млн абонентов, у «Т-Мобайла» — 6 млн.
Что повлияло.
Летом 2025 года операторы заявили о росте объема исходящих SMS впервые с 2013 года. Тогда «МегаФон» говорил о росте на 15% за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2024-го. Эксперты объясняли всплеск интереса к услуге отключениями мобильного интернета, из-за которых не работали push-уведомления. Эти ограничения вводятся в различных регионах на фоне атак беспилотников с начала военной операции. Но в последние год-два они стали массовыми, и власти ввели «белые списки» — перечень наиболее важных и социально значимых российских онлайн-сервисов, которые должны оставаться доступными при отключениях интернета. Впрочем, в ряде случаев пользователи сообщали, что и сайты из этого списка не работают.
В первом полугодии количество сессий, когда россияне выходили в интернет без ограничений по «белым спискам», снизилось на 30−61% в зависимости от региона, говорится в исследовании Vigo. Сильное снижение наблюдается в регионах, где введены дополнительные меры безопасности — это Брянская, Курская, Белгородская, Ивановская, Воронежская, Ростовская и Орловская области. Регионы, жители которых чаще других использовали мобильный интернет без «белых списков», удалены от зоны боевых действий — в первую очередь, это Дальний Восток и Сибирь.
Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко назвал такую динамику ожидаемой и закономерной — по его мнению, этот тренд сохранится до конца года. «Чтобы рынок адаптировался, критически важно сделать механизм “белых списков” прозрачным, обеспечив бесперебойный доступ к критически важным ресурсам», — уверен он. По мнению Прокопенко, кратный рост SMS-трафика возможен, если в дальнейшем произойдет расширение ограничений в сетях передачи данных и этот канал станет основным для гарантированной доставки информации.
Еще один фактор — блокировка популярных мессенджеров по требованиям российских властей. В середине августа 2025-го Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, а в октябре начал частичное ограничение этих платформ для «противодействия преступникам». С февраля этого года Роскомнадзор заявил о полной блокировке Telegram и одновременно усилил борьбу с VPN-сервисами.
Как объяснила директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржа» Анастасия Биджелова, рост объема SMS-сообщений указывает на экстренную перестройку бизнес-коммуникаций. «В условиях перебоев с мобильным интернетом компании оперативно перевели в SMS критически важные уведомления и транзакционные рассылки, которые раньше уходили через мессенджеры. При этом push-уведомления не стали альтернативой, поскольку требуют активного интернет-соединения и установленного приложения. Падение интернет-трафика на этом фоне логично и связано с теми же техническими причинами», — сказала она. Гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что в условиях ограничения доступа к зарубежным мессенджерам не произошло полного перехода пользователей на российские аналоги. «В дополнение к привычным средствами общения абоненты вернулись к старым — традиционным звонкам и SMS», — резюмирует он.
В конце июня ГК «Родная речь» привела данные, что в январе—мае время пользования интернетом в России сократилось на 4%. Наибольшие изменения зафиксированы в апреле—мае, когда медиапотребление снизилось с 256 до 243 минут в день. Наиболее сильными были сокращение потребления у WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram.
В России уже фиксировалось сокращение медиапотребления. В январе—мае 2025 года время в сети сократилось на 3%. Тогда это связывали с сокращением аудитории сегмента онлайн-видео на 11%, как следствие, замедления работы YouTube в стране.
В конце июня представитель ТТК говорил, что в этом году компания увидела аномалию в трафике на своей сети. «По идее, у фиксированных операторов трафик должен был расти, потому что мобильные сети подвергаются все более серьезному воздействию (речь о периодических временных отключениях мобильного интернета в разных регионах. — РБК). Рост должен был быть опережающим, но вышло наоборот. Судя по всему, деятельность, коллег из ГРЧЦ (находится в ведении Роскомнадзора. — РБК) приносит свои плоды. По нашим ощущениям, “наш телевизор просто стал пустоват”, то есть когда не сильно подготовленный пользователь тем или иным способом не может посмотреть то, что он хочет, то он ничего не смотрит», — говорил представитель ТТК. По его словам, изменения с объемами трафика происходят «непредсказуемо»: «Roblox выключили — трафик исчез, Roblox включили — он вернулся за два дня (в декабре 2025 года онлайн-платформа Roblox была официально заблокирована в России, в середине июня доступ был восстановлен, после того как площадка “полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей”, говорили в Минцифры)».
Значительного изменения в доходах операторов из-за роста голосового и SMS-трафика ждать не стоит, считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. «Большинство пользователей уже сейчас платят фиксированные тарифы с постоянной абонентской платой, так называемые “пакетные”, где включены основные базовые сервисы, которые будут просто пересмотрены с учетом рыночной ситуации», — объяснил он.
В то же время директор по работе с операторами сервиса облачной телефонии Татьяна Шрамко отметила, что с 21 июня крупные операторы перешли на пакеты SMS, т.е. даже если абоненту нужно отправить одно сообщение, он вынужден брать пакет.