Эрмитаж разведет посетителей по тарифам

На вопрос о том, почему музей не выбирает запуск людей по сеансам, в Эрмитаже заверяют, что считают такой вариант технически невозможным для большого музейного комплекса — посетитель может находиться далеко от выхода или проводить больше времени в отдельных залах. Кроме того, по статистике музея, большинство гостей даже крупного музея проводят в залах в среднем около двух часов, поэтому вечерний сеанс не рассматривается как возможность быстро осмотреть весь Эрмитаж, а, скорее, как вариант для тех, кто приходит не впервые, хочет посетить конкретные залы или временные выставки.