На Кубани не сдавшие ОГЭ школьники могут поступить в колледж

В Краснодарском крае девятиклассникам, которые не сдали ОГЭ, дают шанс не терять год, а сразу приступить к освоению профессии. В регионе для таких школьников открыли двери 58 колледжей и техникумов, обучение в них будет бесплатным за счет средств краевого бюджета.