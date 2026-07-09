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С волгоградских ларечников взыскали ущерб за машину, разбитую их палатками

Владельцы двух торговых точек, чьи конструкции от шкального ветра слетели на китайский кроссовер, не смогли доказать свою непричастность.

В областном центре суд поставил точку в спорте между автолюбительницей и владельцами двух торговых палаток, чьи конструкции повредили чужое имущество, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года — тогда шкальный ветер снес пару палаток прямо на припаркованный JЕTOUR X90PLUS, принадлежащий жительницы Спартановки. Ущерб, нанесенный машине, превысил 400 тысяч рублей. И еще в 60 тысяч рублей эксперты оценили утрату товарной стоимости машины.

Владельцы палаток в суде попытались оправдаться тем, что происшествие стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, однако доказать этого не смогли. В связи с этим суд обязал их выплатить за ремонт и утерю товарного вида машины 541 540 рублей, а также им придется возместить проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки с момента вступления решения в законную силу и до перечисления средств потерпевшей. Сумма этих процентов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России от взысканных судом средств.

Ранее суд помог волгоградке вернуть стоимость ноутбука, который потеряли во время доставки.