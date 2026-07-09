С волгоградских ларечников взыскали ущерб за машину, разбитую их палатками

Владельцы палаток в суде попытались оправдаться тем, что происшествие стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, однако доказать этого не смогли. В связи с этим суд обязал их выплатить за ремонт и утерю товарного вида машины 541 540 рублей, а также им придется возместить проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки с момента вступления решения в законную силу и до перечисления средств потерпевшей. Сумма этих процентов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России от взысканных судом средств.