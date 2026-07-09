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В Таганрогском заливе БПЛА вновь атаковали два танкера

В Таганрогском заливе ВСУ вновь атаковали два танкера, на судах произошел пожар. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

В Таганрогском заливе ВСУ вновь атаковали два танкера, на судах произошел пожар. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

По информации губернатора, пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов процесс продолжается, на втором возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — говорится в сообщении губернатора.

Кроме этого, в Азовском районе из-за падения обломков БПЛА в карьере загорелся камыш. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают пожарные.

В целом минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено более 20 БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», первые два танкера под Таганрогом были атакованы ночью 8 июля. Пострадали два человека.

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