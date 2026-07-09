Новости Нижегородской области 9 июля: БПЛА, пожары, чёт-нечет на заправках

От деклараций к жёсткому регулированию работы АЗС перешли власти региона, улаживая ситуацию с бензином: потоки автомобилей на заправках будут разводить в зависимости от госномеров по разным датам. Как это скажется на очередях и водительских нервах, покажут ближайшие дни. Когда расход бензина надо минимизировать, а канатная дорога Нижний — Бор продолжает стоять, людям предложили дополнительные электрички. А ещё в регион пришёл зной. Обо всём этом и многом другом — nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 9 июля.
Регион встретил утро нового дня без режима беспилотнрой опасности — его отменили накануне, вечером 8 июля. Тем не менее международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) продолжает, по данным на 7:30 9 июля, принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами.
Согласно утренней сводке Минобороны России, с 20:00 8 июля и до 7:00 9 июля дежурные средства российской ПВО обезвредили 73 врежаских БПЛА самолётного типа в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Нижегородская и соседние области в сводке отсутствуют.
Борьба с бензиновым кризисом в Нижегородской области 9 июля: регулируют продажу.
Чтобы снизить градус напряжённости на топливном рынке с 0:00 9 июля в Нижегородской области ввели новые правила его розничной реализации. На всех сетевых заправках начал работать отпуск топлива по чётным или нечётным номерам. Всё просто: чётная дата на календаре — сетевые заправки примут автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8. В нечётные даты заправляют машины с номерами, которые начинаются на 1, 3, 5, 7, 9.
Исключениями стали АЗС, расположенные на платной федеральной трассе М-12. Нет также никаких ограничений для заправки автомобилей служб быстрого реагирования и жизнеобеспечения. Система действует уже несколько часов, она призвана снизить накал страстей на заправках и сократить очереди. Ждём, что так и будет.
Остановка канатной дороги в Нижнем Новгороде: запустили дополнительные электрички.
Канатная дорога Нижний Новгород — Бор по-прежнему не работает после инцидента с эвакуацией пассажиров 5 июля. Происшествие расследуют СК и Ростехнадзор, дополнительные автобусы и «Валдаи» между двумя городами назначены пока до 12 июля.
А с 9 июля на стратегическом направлении чаще стал ходить и электрички. Как сообщила ГЖД, назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород — Моховые Горы: электричка № 6278 будет отправляться из Нижнего Новгорода каждый день в 20:30, прибывая на станцию Моховые Горы в 21:10, а обратный поезд № 6277 стартует с Моховых Гор в 21:32 и приходит на Московский вокзал Нижнего Новгорода в 22:06.
Пожароопасный сезон в Нижегородской области 9 июля: четвёртый уровень.
В регионе в разгаре лето, на пороге новый период сухой жаркой погоды. В период до 10 июля местами по югу Нижегородской области установлена высокая (четвёртый класс) пожароопасность лесов и торфяников. Об этом информирует МЧС России.
Это означает запрет на посещение лесов, а также на сжигание мусора на своих садовых и дачных участках или возле леса. Внимательными нужно быть со стеклом и изделиями из него — оставленные на солнцепёке, они могут спровоцировать возгорание.
Погода в Нижегородской области 9 июля: внимание, зной!
Вы хотели лета? Получите! Уже с утра 9 июля в Нижегородской области безоблачно и +23, днём +27…+29 градусов и солнечно, ветер юго-восточный, 4−5 М/с, прорывы до 18 м/с. Ночью жара спадёт до +20 градусов, а ветер переменится на северо-восточный.
Световой день продолжает сокращаться — на сей час он составит 17 часов 22 минуты и завершится закатом в 20:50. Атмосферное давление в норме, однако будет наблюдаться четырёхбалльная магнитная буря.