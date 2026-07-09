Отряды Хабаровского края представят регион во Всероссийском этапе «Зарницы 2.0»

В регионе завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За выход в финал боролись 17 отрядов из 10 регионов ДФО. «“Зарница 2.0” — это игра современных реалий. Именно сегодня в нее играет наша молодежь, каждый по своей условно-военной специальности. Они показывают свои личные компетенции и умение работать в команде. Хабаровский край выступил достойно, по итогам окружного и регионального этапов наш регион представят 3 команды — средней, старшей категорий, а также победители “Семейной Зарницы”», — отметил командующий военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Хабаровском крае Николай Рожков. По итогам окружного этапа в средней возрастной категории отряд края «Кадеты27-Воин» занял второе место. Победители, вышедшие в финал, представят ДФО на Всероссийском финале игры, который состоится в августе-сентябре 2026 года.