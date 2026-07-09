С 1 июля в Самаре снова можно оформить визу в Венгрию

С 1 июля 2026 года в Самаре снова можно оформить визу в Венгрию. Об этом сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали.
«Возобновлен прием документов на визу в Венгрию в визовых центрах Казани, Самары и Уфы», — говорится в сообщении.
По официальным данным, прием документов на виды в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора.
Ранее в Самаре приостановили работу визового центра Кипра.
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