⁠Частные детсады пожаловались на задержку госвыплат в Атырауской области

«С 2026 года все детские сады перешли на ваучерную систему. Если раньше финансирование осуществлялось через отделы образования, то теперь — через Финансовый центр. Некоторые детские сады не получили выплаты еще с апреля. Нам объясняют, что необходимо дождаться выделения средств», — сообщила член Казахстанской ассоциации непрерывного образования Гульхан Утегенова.