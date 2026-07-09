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⁠Частные детсады пожаловались на задержку госвыплат в Атырауской области

Атырау. 9 июля. КазТАГ — Представители частных детских садов Атырауской области заявили о задержках государственных выплат после перехода на ваучерную систему финансирования, передает «Ақ Жайық».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

«С 2026 года все детские сады перешли на ваучерную систему. Если раньше финансирование осуществлялось через отделы образования, то теперь — через Финансовый центр. Некоторые детские сады не получили выплаты еще с апреля. Нам объясняют, что необходимо дождаться выделения средств», — сообщила член Казахстанской ассоциации непрерывного образования Гульхан Утегенова.

По ее словам, часть дошкольных организаций до сих пор не получила ежемесячное финансирование, а также сохраняется задолженность за январь и февраль.

Кроме того, представители частных детских садов сообщили, что до сих пор не подписаны дополнительные соглашения на государственное субсидирование второго полугодия 2026 года, что затрудняет планирование работы и сохранение сотрудников.

Руководитель управления образования Атырауской области Марат Абуов подтвердил, что после внедрения ваучерной системы финансирование осуществляется через Финансовый центр.

По его словам, необходимые средства предусмотрены в полном объеме, а задержки связаны с процедурой финансирования на республиканском уровне.

Он заверил, что после утверждения бюджетных средств выплаты будут произведены и оснований для беспокойства нет.

Вопрос также рассмотрели на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Атырауской области. По итогам обсуждения предложено создать рабочую группу с участием государственных органов, НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и представителей частных дошкольных организаций.