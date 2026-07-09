В России Минобороны и Росгвардия получат доступ к данным ЗАГС

Госдума приняла закон, который разрешит Минобороны РФ и Росгвардии получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в электронном виде.
Документ приняли во втором и третьем, окончательном чтении. Доступ к данным нужен для более быстрого предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, сотрудникам ведомств, уволенным со службы гражданам и членам их семей.
Минобороны и его территориальные органы смогут использовать сведения в том числе для воинского учета. Росгвардия будет запрашивать данные, необходимые для назначения положенных мер поддержки своим военнослужащим и сотрудникам, а также бывшим служащим и их родственникам.
Аналогичные полномочия предусмотрены и для командиров воинских частей.