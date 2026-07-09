ПВО за ночь сбила 73 украинских дрона над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны уточнили, что атака отражалась в период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля по московскому времени.
Напомним, что в Твери после отражения удара загорелся резервуар на «Тверской нефтебазе», возгорание локализовано силами МЧС. На Ставрополье в результате атаки беспилотника произошел пожар на предприятии в хуторе Вязники. По последним данным, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, жителей близлежащих улиц эвакуировали, на место направлены дополнительные расчеты.