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ПВО за ночь сбила 73 украинских дрона над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что атака отражалась в период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля по московскому времени.

Напомним, что в Твери после отражения удара загорелся резервуар на «Тверской нефтебазе», возгорание локализовано силами МЧС. На Ставрополье в результате атаки беспилотника произошел пожар на предприятии в хуторе Вязники. По последним данным, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, жителей близлежащих улиц эвакуировали, на место направлены дополнительные расчеты.

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