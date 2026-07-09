Лукашенко назначил нового замминистра обороны Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначен новый заместитель министра обороны, сообщила пресс-служба президента.
Так, президентским указом 8 июля на должность заместителя главы Минобороны Беларуси получил назначение генерал-майор Владимир Белый. До назначения на новый пост Белый являлся начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.
Вместе с этим еще одним указом белорусского лидера прежний замминистра обороны Александр Науменко был освобожден от должности. В пресс-службе президента уточнили, что Науменко уволили с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Напомним, 8 июля Александр Лукашенко провел кадровый день с интересным списком.
Например, глава государства назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. А еще белорусский президент назначил своим помощником Надежду Котковец.