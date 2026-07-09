Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил нового замминистра обороны Беларуси

Лукашенко уволил замминистра обороны и назначил нового.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко назначен новый заместитель министра обороны, сообщила пресс-служба президента.

Так, президентским указом 8 июля на должность заместителя главы Минобороны Беларуси получил назначение генерал-майор Владимир Белый. До назначения на новый пост Белый являлся начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

Вместе с этим еще одним указом белорусского лидера прежний замминистра обороны Александр Науменко был освобожден от должности. В пресс-службе президента уточнили, что Науменко уволили с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Напомним, 8 июля Александр Лукашенко провел кадровый день с интересным списком.

Например, глава государства назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. А еще белорусский президент назначил своим помощником Надежду Котковец.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше