Доходный дом Колышкина и дом Волковинского предложили восстановить в Хабаровске

Второй объект — памятник архитектуры федерального значения Дом Волковинского. Его возвели в 1906 году на улице, которая в те времена носила название «Барабашевская» (ныне Запарина). Особняк принадлежал юрисконсульту и общественному деятелю Ивану Константиновичу Волковинскому, владевшему и другими значимыми объектами, в числе которых театр-иллюзион «Подпах». Изначально здание использовалось как жилое, по некоторым данным — как доходный дом.