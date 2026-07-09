Доходный дом Колышкина и дом Волковинского предложили восстановить в Хабаровске

В Хабаровске на торгах разыграют право на восстановление двух объектов культурного наследия — Доходного дома Колышкина и дома Волковинского. Оба здания стали частью программы по сохранению, в рамках которой к 2030 году планируют преобразить более тысячи памятников архитектуры России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Четыре проекта в Хабаровском крае уже нашли своих реставраторов, отметили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Хабаровского края. На очереди — еще два.
Право на вторую жизнь получит Доходный дом на улице Комсомольской, возведенный в 1912 году по заказу Николая Афанасьевича Колышкина.
Сперва здание использовали для сдачи квартир в аренду, после в помещении разместилось китайское консульство. В советские годы владелец дома попал в немилость и был объявлен врагом народа. Имущество Колышкина конфисковали и передали под нужды Камеры Народных судей и других административных учреждений.
Второй объект — памятник архитектуры федерального значения Дом Волковинского. Его возвели в 1906 году на улице, которая в те времена носила название «Барабашевская» (ныне Запарина). Особняк принадлежал юрисконсульту и общественному деятелю Ивану Константиновичу Волковинскому, владевшему и другими значимыми объектами, в числе которых театр-иллюзион «Подпах». Изначально здание использовалось как жилое, по некоторым данным — как доходный дом.
— После восстановления, объекты смогут стать центрами притяжения для туристов и местных жителей. Процесс займет около 5−6 лет, так как учитывается сложность работ, необходимость строгого соблюдения нормативных требований, комплексный подход к каждому проекту. При этом, именно такая длительная работа поможет отреставрировать здания полностью, — сообщили в управлении.
Инвесторы, которые возьмутся за восстановление обликов памятников архитектуры, могут претендовать на получение льготных кредитов для проведения работ по разработке проектной документации, восстановлению и приспособлению зданий к современному использованию.
Напомним, что на аукционе, организатором которого выступит администрация Хабаровска, с молотка уйдет право на реставрацию здания 1905 года постройки, в котором на сегодняшний день функционирует детская художественная школа.