Более 2,3 млн заявлений подано через сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах

С начала приемной кампании абитуриенты подали через портал госуслуг более 2,3 млн заявлений. Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет контролировать весь процесс — от подачи документов до выдачи согласия на зачисление. Каждый час с его помощью подается более 5 тыс. заявлений. В среднем абитуриенты подают документы в два вуза, но на госуслугах можно выбрать и больше учебных заведений. Самые популярные направления — «Информатика и вычислительная техника», «Лечебное дело», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», сообщает Минцифры РФ. С этого года иностранные граждане могут дистанционно поступить в российские вузы через приложение ruID. Таким способом подано уже 4 тыс. заявлений, еще 10 тыс. — непосредственно на Госуслугах. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля, на платные отделения — по решению вуза.