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В Красноярске в Каче вода приближается к опасной отметке

Ситуация находится на контроле Правительства края, мэрии Красноярска и Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Уровень воды в реке Кача в Красноярске преодолел неблагоприятную отметку в 180 см и стремится к опасной в 400 см. Сейчас он составляет 261 см.

Как рассказали в МЧС, при сохранении неблагоприятного уровня воды на протяжении двух-трёх дней ожидается просачивание воды в грунт, что может привести к подтоплению пониженных участков и территории вдоль берегов.

«Ситуация находится на контроле Правительства края, мэрии Красноярска и Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — напомнили специалисты министерства.

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