В Мурино ищут серийного нарушителя на моноколесе

Как сообщает 47news, одна из жертв рассказала в соцсетях, что в воскресенье неизвестный ударил ее и скрылся с места. После публикации видео с заявительницей связались другие пострадавшие. В пресс-службе ГУ МВД изданию подтвердили, что полиция получила заявления и проводит розыск. Действия злоумышленника могут квалифицировать как хулиганство или побои. Полиция просит граждан сообщать любую информацию о подозреваемом в территориальные отделы.