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В Мурино ищут серийного нарушителя на моноколесе

Полиция Петербурга и Ленобласти ведет розыск мужчины, передвигающегося на моноколесе и пристающего к прохожим девушкам в Мурино. После публикации в соцсетях появились данные о шести пострадавших.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает 47news, одна из жертв рассказала в соцсетях, что в воскресенье неизвестный ударил ее и скрылся с места. После публикации видео с заявительницей связались другие пострадавшие. В пресс-службе ГУ МВД изданию подтвердили, что полиция получила заявления и проводит розыск. Действия злоумышленника могут квалифицировать как хулиганство или побои. Полиция просит граждан сообщать любую информацию о подозреваемом в территориальные отделы.