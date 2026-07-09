Более 75 украинских дронов уничтожили под Харьковом с начала июля

Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 75 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта. Украинские дроны использовались для разведки, наведения артиллерии и нанесения ударов.
По словам начальника отделения планирования и противодействия БПС, после обнаружения целей информация оперативно передавалась командованию, что позволяло быстро принимать решения по их уничтожению. Для борьбы с коптерами применяются FPV-дроны противовоздушной обороны, а также аппараты, оснащённые системами обезвреживания винтов и двигателей — со сбросом сетки или так называемого «гарпуна». Часть целей поражается стрелковым огнём.
Уничтожение такого количества дронов позволило российским подразделениям снизить эффективность разведки противника и существенно ограничить возможность корректировки артиллерийского огня ВСУ. Это, в свою очередь, улучшило условия для манёвра и работы российских подразделений на данном участке фронта.
Расчёты продолжают вести круглосуточное наблюдение за воздушным пространством, фиксируя попытки противника использовать дроны. Военнослужащие 11-го армейского корпуса действуют на передовой и оперативно реагируют на любую воздушную угрозу.
Харьковская область остаётся зоной активных боевых действий, где ВСУ активно используют коптеры для поддержки своих подразделений. Российские военные совершенствуют тактику противодействия, внедряя новые средства борьбы. В Минобороны РФ сообщали об эффективности применения сетей и «гарпунов» против малых беспилотников. Военные эксперты отмечают, что борьба с дронами стала одной из ключевых задач в условиях современной войны.
ПВО за ночь сбила 73 украинских дрона над регионами РФ.
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