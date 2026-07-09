Более 75 украинских дронов уничтожили под Харьковом с начала июля

По словам начальника отделения планирования и противодействия БПС, после обнаружения целей информация оперативно передавалась командованию, что позволяло быстро принимать решения по их уничтожению. Для борьбы с коптерами применяются FPV-дроны противовоздушной обороны, а также аппараты, оснащённые системами обезвреживания винтов и двигателей — со сбросом сетки или так называемого «гарпуна». Часть целей поражается стрелковым огнём.