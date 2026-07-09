Клещи начали сдавать позиции в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сохраняется спокойная эпидемиологическая обстановка, а число обращений после присасывания клещей снижается третью неделю подряд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Общий уровень инфекционной заболеваемости не превышает средние многолетние показатели. ОРВИ остаются на неэпидемическом уровне, случаи острых кишечных инфекций также держатся в пределах обычных для сезона значений.
Единичные случаи энтеровирусной инфекции в регионе продолжают регистрировать. При этом резкого роста по основным группам инфекций специалисты не фиксируют.
С начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились более 6100 жителей края, среди них 2100 детей. На территориях продолжаются акарицидные обработки, уже обработано более 2152 гектаров.
Если клещ присосался, его нужно удалять в медицинском учреждении по месту жительства. Насекомое можно сдать на исследование в лабораторию клещевого энцефалита и других природно-очаговых инфекций Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора на улице Шевченко, 2, а также в лабораторию «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК» на улице Большой, 92.