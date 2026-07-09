Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи начали сдавать позиции в Хабаровском крае

Общий уровень инфекционной заболеваемости не превышает средние многолетние показатели.

В Хабаровском крае сохраняется спокойная эпидемиологическая обстановка, а число обращений после присасывания клещей снижается третью неделю подряд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Общий уровень инфекционной заболеваемости не превышает средние многолетние показатели. ОРВИ остаются на неэпидемическом уровне, случаи острых кишечных инфекций также держатся в пределах обычных для сезона значений.

Единичные случаи энтеровирусной инфекции в регионе продолжают регистрировать. При этом резкого роста по основным группам инфекций специалисты не фиксируют.

С начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились более 6100 жителей края, среди них 2100 детей. На территориях продолжаются акарицидные обработки, уже обработано более 2152 гектаров.

Если клещ присосался, его нужно удалять в медицинском учреждении по месту жительства. Насекомое можно сдать на исследование в лабораторию клещевого энцефалита и других природно-очаговых инфекций Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора на улице Шевченко, 2, а также в лабораторию «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК» на улице Большой, 92.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше