Клещи начали сдавать позиции в Хабаровском крае

Если клещ присосался, его нужно удалять в медицинском учреждении по месту жительства. Насекомое можно сдать на исследование в лабораторию клещевого энцефалита и других природно-очаговых инфекций Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора на улице Шевченко, 2, а также в лабораторию «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК» на улице Большой, 92.