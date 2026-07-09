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В России первоклассникам могут уменьшить число уроков осенью

Российские школы смогут сокращать количество уроков у первоклассников в сентябре и октябре. Это нужно для адаптации детей к учебе, следует из письма Минпросвещения РФ регионам.

Российские школы смогут сокращать количество уроков у первоклассников в сентябре и октябре. Это нужно для адаптации детей к учебе, следует из письма Минпросвещения РФ регионам.

Речь идет об уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда. При этом содержание учебных предметов сокращать не будут. В министерстве не рекомендуют уменьшать количество уроков физкультуры, так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Также в Минпросвещения определили максимальный размер сокращения часов. Литературное чтение можно сократить не более чем на 3%, русский язык и математику не более чем на 6%.

Окружающий мир, ИЗО, музыку и труд разрешено сокращать не более чем на 12% от рекомендованного числа часов.