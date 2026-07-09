Врач рассказала, чем опасно лечение солнечных ожогов сметаной

Использование сметаны или кефира при солнечных ожогах может ухудшить состояние кожи и спровоцировать инфекцию. Об этом в пресс-центре «ТАСС: Дальний Восток» сообщила врач-терапевт и физиотерапевт Евгения Ахмадеева.
По словам эксперта, популярный в прошлом «народный метод» лишь вредит организму. Сметана дает временное ощущение прохлады, но из-за высокой жирности создает на коже пленку. В результате нарушается теплоотдача: избыточное тепло уходит вглубь тканей, сильнее травмируя кожу. Кроме того, пищевые продукты на поврежденных участках могут стать источником вторичной инфекции.
«Лучше оставить эти методы в прошлом и использовать аптечные препараты», — подчеркнула Ахмадеева.
При тяжелых симптомах, высокой температуре, обилии волдырей, рвоте или судорогах, а также если пострадал ребенок до года, нужно немедленно вызвать врача.
Особую осторожность стоит проявлять родителям. Ахмадеева напомнила о гарвардском исследовании, в котором 20 лет наблюдали за 100 тысяч медсестер. Выяснилось, что у людей, перенесших более пяти сильных солнечных ожогов в возрасте до 20 лет, риск развития злокачественных новообразований кожи в будущем возрастает более чем в 80 раз.
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