Врач рассказала, чем опасно лечение солнечных ожогов сметаной

Особую осторожность стоит проявлять родителям. Ахмадеева напомнила о гарвардском исследовании, в котором 20 лет наблюдали за 100 тысяч медсестер. Выяснилось, что у людей, перенесших более пяти сильных солнечных ожогов в возрасте до 20 лет, риск развития злокачественных новообразований кожи в будущем возрастает более чем в 80 раз.