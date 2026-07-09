Fars: при ударах США по иранскому Ахвазу погибли три человека

В результате ударов Вооруженных сил США в районе иранского города Ахваз в провинции Хузестан погибли три человека, несколько получили ранения. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности.
Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь и проведена эвакуация, уточнил источник агентства.
Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о проведении серии ударов по объектам в Иране. По данным американских военных, было поражено более 90 целей, включая системы ПВО, командные пункты, прибрежные радиолокационные станции и более 60 малых судов Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива и близ него.
В Тегеране заявили, что удары США нарушают меморандум о взаимопонимании, подписанный между сторонами 17 июня. Ответственность за возможную эскалацию в регионе иранская сторона возложила на США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку США нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая волна американских ударов по Ирану является возмездием за якобы иранские атаки на суда в Ормузском проливе.