Fars: при ударах США по иранскому Ахвазу погибли три человека

В Тегеране заявили, что удары США нарушают меморандум о взаимопонимании, подписанный между сторонами 17 июня. Ответственность за возможную эскалацию в регионе иранская сторона возложила на США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку США нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.