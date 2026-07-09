МЧС предупреждает белорусов об опасности гроз

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Также грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +15…+21°С.
В Минске в четверг также прогнозируется облачная с прояснениями погода. В этот день в белорусской столице снова будет пасмурно, пройдут кратковременные дожди и возможна гроза. Ветер юго-западный порывистый.
Температура воздуха утром и вечером будет в Минске +12…+14°С, а в дневные часы воздух прогреется до +16…+18°С.