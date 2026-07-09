В Херсонской области окажут помощь семье погибшего при атаке БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Семье погибшего сотрудника Ивановской больницы в Херсонской области, которую атаковал беспилотник ВСУ, будет оказана помощь, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что сотрудник Ивановской больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА, удар пришелся по станции скорой помощи.
«Переговорил с главным врачом Ивановской больницы, по которой был нанесен удар дроном. В результате атаки ВСУ загорелись два автомобиля медицинской помощи и хозяйственная постройка. Сотрудник больницы погиб, окажем всестороннюю помощь семье погибшего», — сказал Георгиев.
Георгиев назвал произошедшее военным преступлением по всем законам гуманитарного права.