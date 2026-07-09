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Многодетные матери в России могут уйти на пенсию досрочно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Матери, у которых пятеро детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Матери, у которых пятеро детей, могут досрочно выйти на пенсию в России в 50 лет.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда, для этого необходимо иметь стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

Так, досрочный выход на пенсию для многодетных мам при стаже не менее 15 лет и ИПК не ниже 30: с 3 детьми — в 57 лет, с 4 детьми — в 56 лет, с 5 детьми — в 50 лет.

В пресс-службе добавили, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионных коэффициент.