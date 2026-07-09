В Красноярске откачивают воду с затопленных Качей улиц

Сейчас уровень воды в Каче стабильно снижается, дороги практически освободились. Частично вода остается на улице Железнодорожников. Также подтоплены подвал школы № 12 и пришкольная территория, двор по Северо-Енисейской, 50 и электроподстанция. В некоторых домах отключили электричество до тех пор, пока не позволит ситуация.