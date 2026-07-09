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В Красноярске откачивают воду с затопленных Качей улиц

В Красноярске ликвидируют последствия разлива Качи в Железнодорожном и Центральном районах.

В Красноярске ликвидируют последствия разлива Качи в Железнодорожном и Центральном районах. Воду продолжают откачивать 16 машин, сообщили в мэрии.

Уровень воды в Каче значительно поднялся из-за переполнения рек выше по течению и обильных осадков. В результате в ночь на 9 июля подтопило проспект Котельникова, улицы Железнодорожников, Брянскую, Северо-Енисейскую, Озёрную, Караульную, а также Маерчака и Обороны.

Сейчас уровень воды в Каче стабильно снижается, дороги практически освободились. Частично вода остается на улице Железнодорожников. Также подтоплены подвал школы № 12 и пришкольная территория, двор по Северо-Енисейской, 50 и электроподстанция. В некоторых домах отключили электричество до тех пор, пока не позволит ситуация.

В первую очередь технику направили на самые низкие точки — откачка воды с проезжей части позволяет быстрее освободить другие участки и остановить распространение затопления.

Накануне спасатели эвакуировали жителей оказавшихся в воде улиц.

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