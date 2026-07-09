Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председателем Счетной палаты Красноярского края стал Владимир Бахарь

Сегодня, 9 июля, проходит шестое заседание одиннадцатой сессии Законодательного собрания края. В повестке дня 54 вопроса. Один из них —.

Сегодня, 9 июля, проходит шестое заседание одиннадцатой сессии Законодательного собрания края. В повестке дня 54 вопроса. Один из них — утверждение председателя Счетной палаты региона. Напомним, губернатор края Михаил Котюков предложил на эту должность вице-премьера — министра финансов региона Владимира Бахаря. На заседании комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан парламентарии поддержали его кандидатуру. Решение было принято тайным голосованием. Владимир Бахарь с 2008 года работает в министерстве финансов Красноярского края, а в 2013 году возглавил ведомство. С 2016 года занял пост заместителя председателя правительства — министра финансов Красноярского края.